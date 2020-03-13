 

Милану Тюльпанову могут лишить родительских прав за съемки в шоу «Холостяк»

13.03.2020, 23:30, Разное

В новой серии шоу «Холостяк» на ТНТ Милана Тюльпанова призналась в том, что ее могут лишить родительских прав. Экс-супруга Александра Кержакова после долгих судебных разбирательств получила право воспитывать сына Арсения.
По словам Миланы Тюльпановой, юристы прислали ей письмо, в котором указали, что решение участвовать в проекте «Холостяк» может сыграть против нее самой. Пока непонятно, как бывшая супруга футболиста будет решать возникшую проблему.

Милана Тюльпанова в седьмом сезоне шоу борется за сердце Антона Криворотова, который является известным стоматологом. По словам участницы «Холостяка», на проект она пошла для того, чтобы ощутить влюбленность и получить яркие эмоции. На протяжении долгого времени у девушки в жизни была «черная полоса», поэтому она решила, что нужно менять свою жизнь. Перед тем, как пойти, Милана Тюльпанова советовалась со своей матерью, подругами и бабушкой. Их мнения были довольно неоднозначны, но окончательное решение было за ней. Для экс-супруги Александра Кержакова это отличный шанс показать, какая она на самом деле.



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