 

Трамп поручил «до самого верха» заполнить нефтяной резерв США

13.03.2020, 23:28, Новости дня

Соединенные Штаты закупят большой объем нефти для своего стратегического резерва в нынешних условиях, когда цены на черное золото резко снизились, сообщил президент страны Дональд Трамп.

«Исходя из [низкой] цены на нефть, я поручил министру энергетики закупить большой объем нефти по очень хорошей цене для стратегического нефтяного резерва [страны]. Мы заполним его до самого верха», – приводит его слова ТАСС.

После заявления Трампа мировые цены на нефть ускорили темпы роста. Нефть марки Brent росла на 4,43% – до 34,66 доллара за баррель, WTI поднималась на 5,37% – до 33,19 доллара за баррель в ходе торгов в пятницу вечером. Краткосрочно нефть дорожала более чем на 7%.

Ранее в ходе торгов цены на нефть уходили в «красную зону» из-за новой волны паники из-за коронавируса, но потом снова перешли к росту. В ходе утренних торгов Brent росла на 5,4% – до 35 доллара за баррель, WTI дорожала на 5,6% – до 33,26 доллара за баррель.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, после чего цены на черное золото стали снижаться.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что РФ вступила в «новую устойчивую реальность», где длительное время придется жить с ценой нефти в 35 долларов за баррель.

Газета ВЗГЛЯД писала, как новая паника на рынках приближает мировой кризис.



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