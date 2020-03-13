Мнение: Китайский грипп все же легче испанского. И у нас есть интернет!

13.03.2020, 23:18, Разное

ВОЗ зафиксировал печальный рубеж: к сегодняшнему вечеру от коронавируса умерли 5 тысяч человек. Заражены – более 128 тысяч. Мир в панике.

Но 100 лет назад было куда страшнее. Хотя и не было интернета и телека, запугивающих людей в режиме нон-стоп. От 📸испанки (испанского гриппа) за 1,5 года в 1918-1919 гг. умерли, по разным оценкам от 50—100 млн человек. Заразились 550 млн.

Больше всего умерло людей в Индии (18,5 млн), Китае (9,5 млн), Индонезии (1,5 млн), Мексике (1 млн), США – 675 тыс., Италии – 650 тыс., Германии- 600 тыс., Франции- 420 тыс. В РСФСР – погибли 300 тыс. Столько же в Испании, Конго и Бразилии.

Самые большие потери в процентном отношении к численности населения понесли африканские страны: Замбия (21,2%),Зимбабве (10,2%), Танзания (8,1%), Камерун (7,5%), Кения(6%). В Азии более других – Индия (7,1%) и Афганистан(6%). В Америке – Мексика, потерявшая 6,9% населения и Гватемала (3,8%). В Европе больше всего потеряли Сербия (4,2%), Черногория (3,5%) и Хорватия (3,2%).

Самые большие потери из частей света понесла самая малолюдная Австралия и Океания: здесь погибло 7,24%.

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