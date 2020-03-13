 

Учёным удалось прорастить пролежавшие 30 лет в вечной мерзлоте семена

13.03.2020, 23:07, Разное

Учёные Скандинавского генетического Ресурсного центра поделились результатами исследования, «стартовавшего» в 1984 году. Специалистам удалось прорастить семена различных видов культурных растений, пролежавших в условиях вечной мерзлоты 30 лет.
Ещё 36 лет назад авторы проекта взяли по несколько сортов семян 17 видов садовых и сельскохозяйственных культур, всего 25 одинаковых наборов. Их поместили в капсулу, а уже её спрятали в шахте, расположенной на острове Шпицберген. Целью эксперимента было выяснить, как после вечной мерзлоты поведут себя семена, а также патогены. Каждые последующие два года проводилось тестирование на всхожесть материала, а через два десятка лет «разрыв» между тестами увеличили до 5 лет.

Недавно учёные обнародовали результаты первых 30 лет длительного эксперимента. Оказалось, что у 9 видов растений схожесть сохранилась на уровне 90%. Наилучший результат оказался у таких культур, как свекла, луговой мятлик, огурцы и лук (97-99%), а худший – у ржи (51%). В целом схожесть за время проведённое в условиях вечной мерзлоты снизилась у всех культур почти на 10%, а вот на жизнедеятельности патогенов низкие температуры вообще не отразились, информирует интернет-портал Planet Today.



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