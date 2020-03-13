 

Ксения Бородина рассказала, чем будут заниматься сидящие на карантине из-за коронавируса дочери

13.03.2020, 23:07, Разное

Бессменная ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина на странице в Instagram обсудила тему коронавируса. Она рассказала, чем будут заниматься сидящие из-за пандемии на карантине дочери, и призвала подписчиков не паниковать.
Ксения Бородина вместе с супругом, бизнесменом Курбаном Омаровым, только на днях вернулась из Куршевеля. По приезду домой оказалось, что в РФ на карантин закрыты учебные и дошкольные заведения, поэтому дочери ведущей не ходят в школу и детский сад. Бородина планирует больше времени уделять домашнему обучению Маруси и Теоны, акцентируя внимание на чтении и играх.

Ведущая заметила, что в столице много говорят о коронавирусе, но в целом всё организовывается на высоком уровне, а паника в большей мере создаётся в СМИ и только потом «идёт в массы». Директор школы, в которой учится старшая дочь Бородиной, записала для родителей видеообращение, пояснив ситуацию с карантином, успокоив и попросив не поддаваться истерии.

В публикации Ксения Бородина также заметила, что в Европе, где они с мужем отдыхали, ситуация с коронавирусом воспринимается спокойнее и единственным исключением, вероятно, можно назвать Италию с массовыми случаями инфицирования населения. Однако ведущая надеется, что всё закончится хорошо, несмотря на високосный год, от которого, как она считает, и идут «все беды».



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