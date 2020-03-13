 

Вайнона Райдер готова защищать Джонни Деппа в суде

13.03.2020, 23:07, Разное

Эмбер Херд обвинила своего бывшего мужа Джонни Деппа в том, что он избивал ее. Экс-невеста актера Вайнона Райдер решила заступиться за него в суде.
Американская актриса Эмбер Херд и актер Джонни Депп были в браке чуть больше года. В 2017 году супругов официально развел суд. Спустя некоторое время после развода бывшая жена подала на актера в суд. В заявлении она указала, что актер применял насилие по отношению к ней. Теперь Эмбер Херд требует, чтобы Джонни Депп выплатил ей компенсацию в размере нескольких миллионов долларов.

Бывшая невеста Джонни Деппа, находившаяся с ним в отношениях четыре года, решила высказать свое мнение по поводу жестокости актера. Вайнона Райдер рассказала, что за все время отношений не сталкивалась с грубостью со стороны Джонни Деппа. Более того, актриса утверждает, что он всегда проявляет заботу о тех, кого любит, и защищает близких ему людей.

Вайнона Райдер также подчеркивает, что очень удивилась обвинениям в адрес бывшего возлюбленного, так как он был всегда другом ее семьи, а их отношения строились на взаимопонимании. Актриса очень ценит время, проведенное с Джонни Деппом, и отказывается верить в то, что этот человек способен проявить жестокость по отношению к кому-либо.

В свою очередь помощница Эмбер Херд поделилась информацией, что актриса часто ведет себя агрессивно и порой она не может контролировать себя. Ранее Джони Депп предъявил суду аудиозапись с бранящейся Эмбер Херд, кроме того, он представил медицинские справки о получении увечий в результате ее действий.



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