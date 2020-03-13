 

Трамп объявил в США чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

13.03.2020, 23:00, Новости дня

Президент Дональд Трамп днем в пятницу объявил на всей территории США чрезвычайное положение в связи с быстро распространяющимся коронавирусом. Президент сообщил об этом в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Режим чрезвычайного положения позволит властям выделить федеральное финансирование на борьбу с вирусом, которым по всему миру уже заразились 138 тысяч человек, из которых более 5 тысяч умерли.

Трамп заявил, что он объявляет чрезвычайное положение в стране, чтобы «реализовать всю полноту власти федерального правительства». Он призвал все штаты создать центры экстренной помощи для борьбы с вирусом.

«Чтобы реализовать всю полноту власти федерального правительства… я официально объявляю в стране чрезвычайное положение… Я принимаю меры, которые откроют доступ к 50 миллиардам долларов – очень важной и большой сумме для штатов и территорий, или населенных пунктов в нашей общей борьбе с этой болезнью», сказал президент.

Трамп сказал, что федеральное правительство совместно с частным сектором работает над тем, чтобы ускорить производство тестов на вирус, чтобы сделать их более доступными для американцев. Президент добавил, что в общей сложности планируется произвести около 5 млн тестов для определения коронавируса. При этом он подчеркнул, что анализы должны делать только люди с соответствующими симптомами.

Чрезвычайное положение будет введено в соответствии с законом Стаффорда.

Закон Стаффорда, позволяющий президенту ввести общенациональное чрезвычайное положение и выделить на ликвидацию его последствий средства из фонда Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, был принят в 1988 году. Закон применялся крайне редко. В 2000 году президент Билл Клинтон объявлял чрезвычайное положение из-за вспышки лихорадки Западного Нила.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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