Зеленский дал украинцам три дня на возвращение в страну

13.03.2020, 22:59, Новости дня

Всем украинским гражданам следует в течение трех суток вернуться в страну, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В видеообращении на своей странице в Facebook Зеленский заявил, что с 17 марта Украина полностью закрывает пассажирское авиасообщение.

«Через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение, за это время вы должны вернуться домой», – сказал он.

Ранее в пятницу на Украине зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса. Умерла 71-летняя женщина.

В тот же день секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна закроет границы для всех иностранцев.

На Украине с 12 марта введен карантин во всех учебных заведениях и запрет на проведение массовых мероприятий.

В настоящее время на территории Украины проходят лечение в стационаре два человека, инфицированные новым коронавирусом, оба в Черновицкой области.