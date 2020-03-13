Зеленский дал украинцам три дня на возвращение в страну
13.03.2020, 22:59, Новости дня
Всем украинским гражданам следует в течение трех суток вернуться в страну, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
В видеообращении на своей странице в Facebook Зеленский заявил, что с 17 марта Украина полностью закрывает пассажирское авиасообщение.
«Через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение, за это время вы должны вернуться домой», – сказал он.
Ранее в пятницу на Украине зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса. Умерла 71-летняя женщина.
В тот же день секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна закроет границы для всех иностранцев.
На Украине с 12 марта введен карантин во всех учебных заведениях и запрет на проведение массовых мероприятий.
В настоящее время на территории Украины проходят лечение в стационаре два человека, инфицированные новым коронавирусом, оба в Черновицкой области.
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