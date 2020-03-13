 

Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за коронавируса

13.03.2020, 22:54, Новости дня

13 марта президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Его обращение из Розового сада транслирует Белый дом в Facebook. 

“Чтобы предоставить федеральному правительству всю полноту власти… я официально объявляю чрезвычайное положение в стране”, – сказал Трамп.

Он сообщил, что для борьбы с распространением коронавируса выделят $50 млрд. 

“Это большая сумма для штатов, территорий и населенных пунктов в нашей общей борьбе с этой болезнью”, – заявил президент. 

Трамп также призвал штаты немедленно создать центры экстренного реагирования.

По словам источников телеканала CNN, президент США объявил чрезвычайное положение в соответствии с принятым в 1988 году законом Стаффорда, который позволит увеличить помощь регионам. Как отмечает “Голос Америки”, этот закон применялся крайне редко. В 2000 году президент Билл Клинтон объявлял в стране чрезвычайное положение из-за вспышки лихорадки Западного Нила.

По состоянию на 13 марта, по официальным данным, в США зафиксировано 1629 случаев инфицирования, 41 человек умер. 

Трамп сказал на пресс-конференции, что выступает против массового тестирования на коронавирус (население США – более 327 млн). 

“Мы не хотим, чтобы люди проходили тест, если мы чувствуем, что им не следует этого делать. Мы не хотим, чтобы все бежали и делали его – только если есть определенные симптомы”, – отметил президент. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 13 марта, коронавирусом инфицировано 132 758 человек в более чем 120 странах, 4955 человек скончались. Большинство смертей – 3180 – зафиксировано в Китае.

В Украине по состоянию на 13 марта подтверждено три случая заражения коронавирусом (два из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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