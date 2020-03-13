 

“Желаю вам 36,6”. Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса. Видео

13.03.2020, 22:54, Новости дня

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Видео: Офіс Президента України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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