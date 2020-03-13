 

Светлана Лобода из-за пандемии коронавируса перенесла тур по Германии

13.03.2020, 22:30, Разное

Известная эстрадная исполнительница Светлана Лобода на странице в Instagram пояснила фанатам о переносе тура по городам Германии. Ранее гастроли планировались на март, но из-за пандемии коронавируса все концерты должны пройти в мае текущего года.
В недавней публикации Светлана Лобода разместила обновлённый график выступлений в рамках первой части тура по Германии. Певица объяснила, что правительство страны приняло решение об отмене всех массовых мероприятий, поэтому она вынуждена перенести концерты на май. Лобода призналась, что ей всегда сложно отменять запланированные встречи с преданными поклонниками, однако в этом случае в первую очередь стоит задуматься о безопасности. Она надеется, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом стабилизируется и европейский тур не придётся откладывать ещё на некоторое время.

Лобода заметила, что даже в негативных ситуациях можно найти что-то позитивное. К примеру, в случае с пандемией люди разных стран могут объединять усилия и искать способы борьбы с коронавирусом, унёсшим тысячи человеческих жизней. В завершение поста Светлана Лобода попросила всех быть внимательными и не подвергать своё здоровье опасности.



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