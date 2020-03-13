 

Алексей Воробьев представил клип на песню «Мама, все пройдет»

13.03.2020, 22:30, Разное

Российский певец Алексей Воробьев представил для своих поклонников в Instagram клип на новую песню «Мама, все пройдет». Премьера на YouTube вызвала большое количество трогательных комментариев.
В своем же обращении к фолловерам Алексей Воробьев написал, что они смогут многое узнать об исполнителе, посмотрев клип. Кроме того, у них будет возможность задуматься о многом и для себя. Один из комментаторов назвал работу музыканта «социальным видео» о ценностях семьи. Поблагодарив певца, автор ограничился коротким предложением: «До слез».

Жизненным назвали проект другие подписчики, многие рассказали, что плакали, слушая песню. Это очень редкий случай, когда короткий видеоролик способен вызвать такую бурю эмоций, заметил один из фанатов. Алексей Воробьев считает общение с поклонниками самым важным моментом в своей жизни. Он полагает, что без их ответной реакции с советами и даже критикой очень сложно совершенствоваться.



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