HDM Global планирует выпустить «пуленепробиваемый» чехол для телефонов Nokia

13.03.2020, 22:30, Разное

Финский производитель HDM Global, выпускающий мобильные устройства под брендом Nokia, планирует в ближайшем будущем выпустить для собственных телефонов «пуленепробиваемый» чехол. Сообщается, что мощный защитный аксессуар разработают для двух моделей – Nokia 6.2 и 7.2.

По данным инсайдеров, выпуск «пуленепробиваемой» новинки HDM Global запланировала в рамках сотрудничества с создателями очередного эпизода экранизации романов Яна Флеминга о Джеймсе Бонде. Исполняющий роль агента 007 актёр Дэниел Крейг станет «лицом» рекламной кампании линейки телефонов Nokia.

Точной информации о готовящемся к выпуску производителем чехле пока нет, однако некоторые источники утверждают, что для его изготовления будет использоваться тот же материал, что и для бронежилетов. Если данные об использовании кевлара подтвердятся, то аксессуар действительно сможет обеспечить максимальную защиту гаджетам Nokia и, возможно, окажется пуленепробиваемым.

Относительно точной даты премьеры компанией HDM Global чехла, равно как и о его стоимости, пока ничего не известно. Ранее некоторые инсайдеры предполагали, что аксессуар для Nokia станет доступным уже в марте этого года, а его вероятная цена может составить 25 евро.