 

HDM Global планирует выпустить «пуленепробиваемый» чехол для телефонов Nokia

13.03.2020, 22:30, Разное

Финский производитель HDM Global, выпускающий мобильные устройства под брендом Nokia, планирует в ближайшем будущем выпустить для собственных телефонов «пуленепробиваемый» чехол. Сообщается, что мощный защитный аксессуар разработают для двух моделей – Nokia 6.2 и 7.2.
По данным инсайдеров, выпуск «пуленепробиваемой» новинки HDM Global запланировала в рамках сотрудничества с создателями очередного эпизода экранизации романов Яна Флеминга о Джеймсе Бонде. Исполняющий роль агента 007 актёр Дэниел Крейг станет «лицом» рекламной кампании линейки телефонов Nokia.

Точной информации о готовящемся к выпуску производителем чехле пока нет, однако некоторые источники утверждают, что для его изготовления будет использоваться тот же материал, что и для бронежилетов. Если данные об использовании кевлара подтвердятся, то аксессуар действительно сможет обеспечить максимальную защиту гаджетам Nokia и, возможно, окажется пуленепробиваемым.

Относительно точной даты премьеры компанией HDM Global чехла, равно как и о его стоимости, пока ничего не известно. Ранее некоторые инсайдеры предполагали, что аксессуар для Nokia станет доступным уже в марте этого года, а его вероятная цена может составить 25 евро.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Маша Малиновская об отце своего сына: “Мирон не знает его”

28.12 / Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: «Кризисная ситуация с антисемитизмом – это скользкий путь к глобальной катастрофе»

10.02 / «Донбасская модель»

20.02 / Наука: Как формируются умозаключения?

21.01 / Мнение: «Конские» тарифы на покупку «красивых» номеров

05.02 / Наука: Разбитость по утрам связали с мелодией на будильнике

28.12 / Эксперты рассказали, через сколько часов можно садиться за руль после новогоднего застолья

30.12 / Я/Мы Лев Толстой

28.01 / Мнение: Сколько человек умрет от страха умереть от коронавируса?

27.02 / Диетологи назвали шесть правил похудения без какой-либо диеты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика