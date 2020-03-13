 

Группа Би-2 проведет бесплатный онлайн-концерт вместо гастролей по Европе

13.03.2020, 22:28, Новости дня

Группа Би-2 объявила об отмене концертов в Европе из-за угрозы распространения коронавируса. Коллектив сыграет бесплатный онлайн-концерт.

«Европейские концерты Би-2 пришлось отложить из-за угрозы коронавируса – но мы с вами победим любые пандемии!» – говорится в заявлении группы в Facebook.

В сообщении сказано, что 20 марта группа сыграет онлайн-концерт для слушателей по всему миру. «В сложные времена жизненно необходимо помнить и поддерживать друг друга», – говорится в заявлении.

Время проведения концерта и площадка, на которой будет осуществляться трансляция, будут названы позднее.

Не только Би-2 вынуждены отменить концерты в Европе из-за коронавируса. Так, Юрий Шатунов отменил выступления в Германии и Чехии, запланированные на апрель-май 2020 года. Об этом певец сообщил РБК.

Концерты в тех же странах отменил певец Макс Барских. Светлана Лобода отменила первую часть гастролей в Германии. Выступления на Кипре и в Израиле перенесла с марта на ноябрь группа «Сплин».

Ранее ВОЗ признала Европу центром пандемии нового коронавируса.



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