 

Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в США

13.03.2020, 22:28, Новости дня

Президент США Дональд Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса. Об этом американский лидер объявил на пресс-конференции в Белом доме.

Право вводить чрезвычайное положение в США принадлежит президенту. До 1976 года глава государства мог вводить его на любой срок и по любой причине, которая, по его мнению, угрожала национальной безопасности страны. Затем введение режима было регламентировано законом о национальных чрезвычайных ситуациях (National Emergencies Act; 1976), передает ТАСС.

За это время общенациональный режим ЧС вводился на территории США более полусотни раз.

В среду Всемирная организация здравоохранения констатировала пандемию COVID-19. После этого Трамп запретил въезд из Европы в США. Американский лидер резко раскритиковал американское здравоохранение за неэффективность систем диагностики.

По последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1680, умер 41 человек. Власти 24 штатов ввели режим ЧС на своей территории.



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