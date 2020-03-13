На фоне скандальной истории Джиган опубликовал из рехаба фото с новорожденным сыном

13.03.2020, 22:07, Разное

Около недели назад в Сети начали активно обсуждать историю со скандальным и несколько неадекватным поведением рэпера Джигана. Вскоре стало известно, что у исполнителя проблемы с алкоголем и запрещёнными препаратами, поэтому он находится в рехабе, однако даже в клинике певец продолжает вести свой аккаунт в Instagram, где недавно опубликовал архивное фото с новорожденным сыном Давидом.

Четвёртый ребёнок в семье Джигана и Оксаны Самойловой родился чуть меньше месяца назад. Рэпер забрал супругу с новорожденным сыном Давидом из клиники, а через несколько дней шокировал своих подписчиков прямым эфиром в соцсети, который вёл в состоянии алкогольного опьянения. Чуть позже Самойлова написала в соцсети, что ей «не хочется просыпаться в этом мире», а Джигана поместили в рехаб. Исполнитель продолжает вести микроблог и в одном из недавних постов разместил фото с маленьким Давидом, но следом за ним идёт видео, снятое с экрана телевизора, к которому «прилагается» просьба внимательно просмотреть ролик, так как рэперу «лень писать философский пост».



В разделе Stories в той же соцсети Джиган делится с подписчиками фото и видео, сделанными в рехабе. К некоторым из них он прикрепляет ссылки на аккаунт жены, смайлы в виде сердец и надписи о любви. Между тем приближённые к звёздной семье источники говорят, что Оксана Самойлова после скандала готова расстаться с супругом. При этом причиной называют не видимое всем фанатам «неадекватное поведение» и лечение, а измену Джигана.