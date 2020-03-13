 

На фоне скандальной истории Джиган опубликовал из рехаба фото с новорожденным сыном

13.03.2020, 22:07, Разное

Около недели назад в Сети начали активно обсуждать историю со скандальным и несколько неадекватным поведением рэпера Джигана. Вскоре стало известно, что у исполнителя проблемы с алкоголем и запрещёнными препаратами, поэтому он находится в рехабе, однако даже в клинике певец продолжает вести свой аккаунт в Instagram, где недавно опубликовал архивное фото с новорожденным сыном Давидом.
Четвёртый ребёнок в семье Джигана и Оксаны Самойловой родился чуть меньше месяца назад. Рэпер забрал супругу с новорожденным сыном Давидом из клиники, а через несколько дней шокировал своих подписчиков прямым эфиром в соцсети, который вёл в состоянии алкогольного опьянения. Чуть позже Самойлова написала в соцсети, что ей «не хочется просыпаться в этом мире», а Джигана поместили в рехаб. Исполнитель продолжает вести микроблог и в одном из недавних постов разместил фото с маленьким Давидом, но следом за ним идёт видео, снятое с экрана телевизора, к которому «прилагается» просьба внимательно просмотреть ролик, так как рэперу «лень писать философский пост».


В разделе Stories в той же соцсети Джиган делится с подписчиками фото и видео, сделанными в рехабе. К некоторым из них он прикрепляет ссылки на аккаунт жены, смайлы в виде сердец и надписи о любви. Между тем приближённые к звёздной семье источники говорят, что Оксана Самойлова после скандала готова расстаться с супругом. При этом причиной называют не видимое всем фанатам «неадекватное поведение» и лечение, а измену Джигана.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Альбину Джанабаеву заподозрили в измене Валерию Меладзе

22.02 / Сергей Шнуров выразил сожаление о невозможности вступить в партию Валерии новым стихотворением

27.12 / Компания Oppo представила в Китае TWS-наушники Enco Free

14.01 / «Оскар» объявил номинантов

03.01 / Военный пенсионер из Коми поверил в вещий сон про НЛО и выиграл 29 миллионов

16.02 / Microsoft пришлось отозвать проблемное обновление Windows 10

12.02 / Рубль отвоевывает позиции у евро

23.01 / Скандал: уволенный президент “Грэмми” Дебора Дуган рассказала о подтасовках результатов премии

02.02 / Экс-супруга Кузьмина объяснила, почему простила его за измены

07.03 / Мнение: О худшем виде мелкой экономии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика