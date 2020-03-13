 

Мнение: В Москве – ураган “Катюша”

13.03.2020, 22:06, Разное

И не устаю удивляться на то, какой силы ветра дуют в Москве в последние годы. Это что-то невероятное! Я все-таки, как-никак, в Москве родился, то есть наблюдаю тут за погодой уже больше полувека. Раньше такого не было!

Сегодня ночью было у меня полное ощущение, что ветер того гляди выбьет к чертям рамы и просто ворвется в квартиру. Вой был такой, как будто мы попали в бурю где-то высоко в горах. Уверен, если бы что-то подобное было в период, скажем, моего детства – я бы запомнил, потому что это реально страшно. Но нет – у меня нет никаких подобных “страшных воспоминаний”.

(умные люди, кстати, разъясняют – якобы при таких порывах все балконные конструкции начинают издавать инфразвук: его человек услышать не в состоянии, но он создает ощущение беспокойства и нарастающего безотчетного страха)

Даже интересно – что так изменилось, что Москву стало до такой степени “продувать”? Так дальше пойдет – у нас тут ураганы будут, как в США, которым тоже начнут давать женские имена. Ураган “Катюша”! Даже погода нынче сходит с ума.

Источник: Размышления вольного социолога



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