#Поуши. Архитектурные решения уличных туалетов в России
13.03.2020, 22:00, Разное
Галерея, не вошедшая в спецпроект.
«Новая газета» опубликовала спецпроект «По уши», о том как 30 млн россиян живут без центральной канализации. Продолжаем знакомить вас с историями из этого проекта. Сейчас — галерея деревенских туалетов из разных уголков страны.
Новосибирская область. Фото: Влад Некрасов
Дагестан. Фото: Елена Рачева / «Новая»
Архангельская область. Фото: Анна Шулятьева
Тула. Фото: Арден Аркман
Байкал. Фото: Антон Климов
Саратов. Фото: Матвей Фляжников
Московская область. Фото: Светлана Виданова
Иркутская область. Фото: Антон Климов
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Ярославская область. Фото: Светлана Виданова / «Новая»
Источник: Новая газета
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