 

#Поуши. Архитектурные решения уличных туалетов в России

13.03.2020, 22:00, Разное

Галерея, не вошедшая в спецпроект.

«Новая газета» опубликовала спецпроект «По уши», о том как 30 млн россиян живут без центральной канализации. Продолжаем знакомить вас с историями из этого проекта. Сейчас — галерея деревенских туалетов из разных уголков страны.

Новосибирская область. Фото: Влад Некрасов

Дагестан. Фото: Елена Рачева / «Новая»

Архангельская область. Фото: Анна Шулятьева

Тула. Фото: Арден Аркман

Байкал. Фото: Антон Климов

Саратов. Фото: Матвей Фляжников

Московская область. Фото: Светлана Виданова

Иркутская область. Фото: Антон Климов

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Крым. Фото: Надежда Матвеева, специально для «Новой газеты»

Ярославская область. Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Источник: Новая газета



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