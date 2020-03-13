Психиатр объяснил обилие мемов о 2020 годе

13.03.2020, 21:59, Новости дня

Интернет-мемы отражают психологическое состояние общества и служат своего рода «лекарством» от стрессовых новостей, сообщил газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин.

К середине марта в Рунете появилось большое число мемов, отражающих иронию пользователей относительно распространения коронавируса и как следствие – отмены множества спортивных и культурных событий, запланированных на этот год.

«Мем – это современный способ коммуникации, довольно упрощенный. Зачастую, я бы сказал, даже инфантильный. Это своего рода специфичный способ передачи новостей, и это такой вид коммуникации, через призму которого любая информация частично обесценивается. Например, если в меме говорят о коронавирусе как об эпидемии, то с помощью них люди пытаются снять определенное психологическое напряжение (тревогу, стресс)», – рассказывает Фомин.

Врач объясняет, что когда человек видит статью с количеством заболевших, то ощущает дискомфорт. Другое дело, если эту же новость он видит в формате интернет-мема – здесь пользователь осознает масштаб проблемы, но при этом смеется. При этом мемы отражают общее настроение всех людей – сразу видно, какие именно темы беспокоят народ и мир в целом.

«Люди вообще очень подвержены внешнему информационному полю, и любое событие (позитивное или негативное) выбивает человека из колеи. Все это потому, что оно множественно тиражируется и с разными прогнозами, точками зрения попадает в голову к человеку. Даже в позитивном нововведении люди в первую очередь выискивают то, что им может навредить, то есть превалирует пессимистическая оценка событийного ряда», – объясняет Фомин.

Человеческий организм устроен таким образом, что способен переживать такого рода стресс, считает врач.