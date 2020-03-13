 

Выборы мэра Лондона отложили из-за коронавируса

13.03.2020, 21:59, Новости дня

Региональные выборы и выборы мэров, в том числе в Лондоне, не состоятся до мая 2021 года на фоне вспышки коронавирусной инфекции, пишет The Daily Telegraph.

Соответствующее решение принял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает «Интерфакс».

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Великобритании за сутки увеличилось больше чем на 200 – до 798 человек. Число летальных исходов за прошедшие сутки не изменилось и по-прежнему равно 10.

По оценке британских властей, собранная статистика может свидетельствовать о том, что в стране заразились от 5 тыс. до 10 тыс. человек. Власти ожидают, что пик вспышки заболевания придется на начало лета.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том,  как коронавирус может изменить человеческие привычки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Бунт в харьковской колонии. Начальник учреждения уволился

07.02 / Хоккеисты олимпийской сборной России переиграли белорусов на турнире в Словакии

31.12 / Автоновости: Chery готовит для России свой самый большой кроссовер

03.03 / В Англии присвоили вспышке коронавируса высший уровень угрозы

10.03 / После рекордного снижения накануне нефть подорожала на 7 процентов

11.03 / Бельгийскую НПО признали нежелательной в России

03.02 / Подросток из России нарисовала Билли Айлиш для обложки американского Vogue

03.03 / Гончарук просит запретить Раде рассмотрение вопроса об отставке премьера – Окружной админсуд Киева

20.01 / В Китае появились первые погибшие от неизвестной науке пневмонии

15.02 / Макрон предупредил о готовности России дестабилизировать демократии в Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика