И в пир, и в мир: Елизавета Боярская представила яркие украшения на весну

13.03.2020, 21:54, Разное

Елизавета Боярская уже третий год значится в числе амбассадоров TOUS в России. На днях актрисе предложили новую роль – международного представителя испанского ювелирного дома. Теперь постеры с Елизаветой будут развешены не только на территории нашей страны. По этому случаю актриса приняла участие в съемке в Барселоне, где вместе с командой работала над имиджами и видеороликами, которые будут появляться в прессе, социальных сетях, на улицах и витринах в этот особый год 100-го юбилея TOUS.

В кадре Елизавета примерила украшения из актуальных коллекций, в том числе созданных специально к вековому юбилею ювелирного дома. Они как и остальные украшения бренда отражают главную идеологическую линию дома – любовь и нежность и семейные традиции.

О том, как началась ее дружба с испанским ювелирным домом, Боярская в прошлом году рассказывала в интервью Светлане Бондарчук:

Когда я только фантазировала о том, с каким брендом могла бы связать свое имя, думала, что это могут быть духи, часы или ювелирные украшения. Когда узнала о супругах Тоус и их четырех дочерях, которые сами придумывают украшения, пестуют, любят, холят, лелеют свой бренд, у меня возникла симпатия. Основательница и вдохновительница этого бренда, Роза, где-то увидела трогательного мишку и сделала его символом ком­пании. Именно меня выбрали в качестве амбассадора. Я предполагаю почему. Компании, безусловно, важны успех, востре­бованность, внешность, но главное – ориентированность на семью. Это история про традиции, про то, что можно подарить на крестины, на день рождения, на свадьбу, на юбилей взрослой женщине.

Елизавета подчеркивала, что семейные ценности, которые пропагандирует семья ювелиров, особенно близки ее философии:

Однажды, когда я была в Барселоне, мы познакомились. Оказалось, это очень дружная, замечательная испанская семья, где бережно друг к другу относятся, с большой любовью, и увлечены делом. Для них каждое ювелирное изделие – это ребенок, которого они сочиняют и рождают.