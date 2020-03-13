Клим Шипенко и Софья Карпунина: история любви от первого лица

13.03.2020, 21:54, Разное

На вопрос “А чего в 2020-м добился ты?” эти двое могут дать ответ уже сейчас, за 10 месяцев до боя курантов. Комедия Клима “Холоп” о перевоспитании мажора в январе взорвала прокат, а в феврале стала самой кассовой российской картиной со сборами в три мил­лиарда рублей. Еще один фильм режиссера, драма “Текст”, собрал главные призы на последней церемонии “Золотой орел”. Софья, у которой тоже – обширная фильмография, свое новое кино пока готовит, летом начнет снимать. Параллельно же планирует реализовать еще один проект – пополнение в семействе: пара, которая уже воспитывает пятилетнюю дочь Клементину, ожидает мальчика.

Находиться в эпицентре личных ”тектонических сдвигов” и в топах ­новостных порталов о кино им более чем нормально. ”Никакой эйфории от успеха не испытываем, все спокойно, – пожимает плечами Клим. – Я вообще никогда не выбираю сюжеты по прин­ципу “выстрелит или нет”, скорее смотрю на те истории, которые мне близки и в которых могу реализоваться как режиссер”.

Софья в выборе помогает? Часто советуетесь?

Обсуждаем, конечно. Но если я чувствую, что снимать стоит, то уже ни за что не отступлю.

Самое забавное, что по поводу “Холопа” ты сомневался. А мне сценарий понравился, и я сразу сказала: “Классно. Надо делать”.

Сначала просто не знал, как к этой истории подобраться. Зато с “Текстом” мне было моментально все понятно, Соня даже сценарий не успела прочесть, ознакомилась с сюжетом уже на пробах.

И сыграла в кино небольшую, но яркую роль.

Вообще, я думала попробоваться на главную героиню Нину, но Клим не разрешил. (Улыбается.)

Я просто рассказал, что именно и как мы будем снимать (по сюжету картины персонаж Кристины Асмус Нина принимает участие в откровенной эротической сцене. – Ред.). Спросил: “Уверена, что хочешь этого?” И ты сказала: “Нет”.

Я все-таки не профессиональная актриса (Софья окончила режиссерский факультет ВГИК, мастерская С. А. Соловьева и В. Д. Рубинчика. – Ред.), а когда ты идешь в эту профессию, ты готов к определенным вещам. Я режиссер и сценарист в первую очередь, у меня другие роли.

Не актриса, но при этом вы оба успели побывать в трех амплуа: сценарном, режиссерском и актерском. Наверняка на площадке и познакомились?

А вот и нет, это было на дне рождения друга.

Но этот друг, актер Константин Крюков, имеет к кино прямое отношение – мы с ним вместе снимались в фильме ­Сергея Соловьева “Одноклассники”, а Клим тогда готовил ”Любит не любит”, и они познакомились на пробах. Так что можно сказать, что да, все через кино. Косвенно. Клим: футболка, Balenciaga (Spin4spin). Софья: пиджак, Paul Smith; платье, Iceberg; серьги, кольцо, Flower, Mercury; кольцо, Classic, Mercury; часы, Alpine Eagle, Chopard

Вы слышали друг о друге до этой встречи?

Клим впервые увидел меня как раз на афише “Одноклассников”. Он тогда искал девочку, которая могла бы сыграть в его фильме “Любит не любит”, ему посоветовали вызвать меня на пробы. И он вспомнил: да, точно, это девочка из кино Соловьева.

Но в “Любит не любит” вы в итоге не снялись?

Фильм запустился через три года, и Соня в тот момент рожала.

Я до встречи с Климом тоже про него слышала, и, если честно, это были не самые лестные отзывы. (Смеется.)

Толпы девушек со всей Москвы поспешили дать мне нелицеприятную характеристику…

Прям толпы. Когда он сказал свое имя, я поняла, что мне про него рассказывали, а что именно, толком не помнила, это было двумя годами раньше, и я не держала в голове информацию о незнакомом человеке. Но помнила, кто это, и на голубом глазу сказала: “У нас же с тобой общие знакомые”.

Когда Соня сказала кто, я понял, что отношения точно не сложатся.

И кстати, мы виделись годом ранее, но этого не запомнили. Был день рождения Клима, а еще началась первая смена съемок ”Одноклассников”. И после смены мы с Соловьевым и двумя моими однокурсницами поехали в “Жан-Жак” на Никитском.

Точно. Я отмечал там день рождения. Увидел Соловьева, он был с компанией, подошел к нему и сказал, что он мой любимый режиссер.

Но друг друга мы тогда вообще не запомнили. Просто случайно потом выяснили, что были в одном месте в одно и то же время и стояли рядом. Зато у Кости увидели друг друга – и все. Не расставались.

Скажи просто – это была любовь с первого взгляда. (Улыбается.)

Клим на той вечеринке так смотрел, знаете: когда чувствуешь чей-то взгляд – и тебя прямо пробирает. Я только потом узнала, что он поначалу стеснялся подойти и познакомиться. Клим: бомбер, Saint Laurent (Spin4spin); футболка, Balenciaga (Spin4spin). Софья: пиджак, Paul Smith; платье, Iceberg; серьги, кольцо, Flower, Mercury; кольцо, Classic, Mercury; часы, Alpine Eagle, Chopard

Помните ваш первый поцелуй?

Он у нас случился на третьем свидании. Клим пригласил меня в мастерскую Петра Фоменко. Помню, в спектакле не было антракта, а зрительный зал фактически располагался на сцене. Мы, как назло, выпили в кафе много жидкости, но сидели так далеко от выхода и так близко к актерам, что выбраться не было никакой возможности. Сам же поцелуй случился после этой “экзекуции”: ты поцеловал меня в такси. А потом я включила эту сцену в свой фильм “Все просто”.

А я совсем по-другому все помню, словно это было вообще в другом месте.

Ну, может, это ­я уже фантазирую и совмещаю кино и жизнь. Меня, кстати, недавно в nstagram спросили: “А правда, что фильм “Все просто” – это история ваших с Климом отношений?” И хотя на самом деле сценарий я написала еще до знакомства с Климом, сцену с поцелуем я вписала из нашей истории, не сдержалась.

Не удивлюсь, если и предложение руки и сердца получилось в духе фильмов про любовь.

Так, но не совсем. Мы отдыхали в Португалии, и я решил выступить оригинально и положить кольцо под кровать. Сказал Соне: “Посмотри, там валяется что-то”. Она залезла под кровать и…

Ты рассказываешь не художественно! Давай лучше я. На самом деле это уже Клим решил по­заимствовать сюжет из моего фильма: в одной из сцен героиня находила под кроватью кольцо. Правда, там это было кольцо другой девушки. Причем перед поездкой я заметила, что в моей шкатулке с украшениями не хватает одного кольца. А вечером оно появилось. Я, конечно, начала догадываться о причинах.

Спалила контору.

Но виду не подала, и когда он сказал поискать под кроватью, я, конечно, понимала, что туда завалиться ничего не могло. Поискала и нашла кольцо. (Смеется.)

Какая у вас была свадьба?

Свадьбу мы сыграли традиционно и не как в кино – скромно, без излишеств, но с выкупом невесты и конкурсами.

И без застолья – устроили для друзей фуршет в Саду “Эрмитаж”. ­Вечером играл аккордеонист, люди гуляли, погода была классная…

В кино обычно не рассказывают о том, что было после свадьбы. Как развивался сценарий ваших отношений?

В следующей серии была Клементина (улыбается), которая появилась на свет в Америке (девочка родилась в 2014 году. – Ред.). Я тогда выпала из жизни, из профессии, отовсюду. Первый ребенок – это вообще другая жизнь, к которой, мне кажется, невоз­можно подготовиться. Наверное, если ты рос в многодетной семье и с детства помогал родителям, ты имеешь представление о том, что тебя ждет… И то после такого опыта люди обычно говорят: “Родим одного ребенка и после 40”. (Смеется.) Я долго выстраивала баланс между семьей и работой. Главное помнить, что идеального соотношения не добьешься, всегда будет ощущение, что где-то недодал. Клементина, к счастью, девочка понимающая: знает, где работают родители, уже встроилась в наш ­режим…

И сама снимается. (Улыбается.) В “Тексте”…

Клим, у вас есть сын от предыдущих отношений. Легче было войти в эту воду во второй раз?

Можно сказать, что я уже привык, да. Мужчинам в принципе легче – это на женщин ложится основная часть нагрузки. Да и, к сожалению, производство моего фильма запустилось аккурат перед родами Сони, и я приехал к ним уже после съемок.

Приехал монтировать. (Смеется.) А я привыкала к мысли, что, когда появляется ребенок, ты ­начинаешь жить жизнью другого человека, ставишь его интересы выше своих. Эгоизм уходит на второй план. Еще, мне кажется, я научилась жонглировать временем: через пять месяцев после родов начала писать сценарий, как раз для Клима, триллер по одной книге. И хотя с той историей не вышло, я как будто уже магистратуру по сценарному мастерству окончила.

Софья, когда летом начнутся съемки вашего фильма, также совместите рабочее и личное?

В этот раз меня вообще ничто не остановит. Даже тройня! Я так долго шла к этому кино. Есть же женщины-режиссеры, которые были беременны или рожали во время производства: Анна Меликян, Оксана Карас, Валерия Гай Германика. Так что все возможно. Мне кажется, женщины, которые хотят заниматься любимым делом, просто не могут по-другому. Иначе ты надолго пропадаешь с радаров. И современные дети, наверное, будут привыкать к тому, что работает постоянно и папа, и мама.

И в этот раз я буду не за тысячи километров, а рядом – помогать с Сониными проектами: что со вторым, что с первым.

Ага, с проектом “Мать и дитя” – купишь накладную грудь, уйдешь в декрет… (Смеются.) Клим: пиджак, Hermes (Spin4spin); джемпер, Paul Smith. Софья: пиджак, Baum und Pferdgarten («ГУМ Секция»); боди, Guess by Marciano; джинсы, Isabel Marant («ГУМ Секция»); кулон, кольцо, браслет, все – Classic, Mercury; часы, Alpine Eagle, Chopard

Вы знакомы почти 10 лет. Что изменилось за это время?

Ну как, сначала была влюбленность, а теперь уже более глубокое чувство близости.

И отвращения. (Смеется.)

Короче, абсолютно родственное чувство.

Кстати, соглашусь. Превращаемся в родственников. В хорошем смысле. Нежность, романтика тоже остаются. Ты вроде перестаешь смотреть на какие-то вещи окрыленно-влюбленным взглядом, но и совсем критически к тому, что видишь, тоже не относишься. Это как с ребенком – какая-то безусловная любовь появляется, всепрощающая в чем-то.

Потому что сам выбрал близкого человека?

Да, и ты его принимаешь. А куда деваться? Ведь это при влюбленности мы склонны идеализировать любимого. А потом гормоны идут на спад, мы видим реальную картинку – и принимаем ее. Или не принимаем. Но если принимаем, то уже все – родственник.

При таком понимании вы часто ссоритесь?

Хотелось бы по­реже. (Смеется.)

А с другой стороны, что считать частым. Это сколько раз в неделю? В месяц? Я, например, люб­лю, чтобы много чего было по-моему, и вообще, как настоящий режиссер, в чем-то деспотичен по натуре. Идти на компромиссы всегда сложно, но мы стараемся.

Да, идем на компромиссы, когда получается. У меня. (Смеется.) А спорим мы часто по работе или каким-то приятным темам – например, по поводу имени будущего ребенка. Но это спор приятный, да и разрешится он, скорее всего, уже на месте. Родится мальчик, посмотрим на него и скажем: “Так вот же он…”

Внимание, которое после успеха “Холопа” обратилось в вашу сторону, вам мешает или помогает? Ведь вы, Клим, теперь режиссер-миллиардер.

Так ведь не режиссеру же миллиарды достаются. Денег и успеха я не ощущаю. И в производстве кино ничего не изменилось – не пришел ко мне пока большой продюсер со словами: “Снимай что хочешь”. Все нормально, работаем дальше.

Продюсер: Ольга Закатова, Стиль: Олеся Боровик/ команда Анны Гусевой, Координатор: Глеб Виноградов, Макияж: София Матвеенко, Прически: Лилия Аминова