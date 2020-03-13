Мнение: Мордобой в центре культурной столицы попал на видео

13.03.2020, 21:45, Разное

Пока весь мир со слюной у рта обсуждает коронавирус, цены на нефть и курс доллара, давайте вернемся, так сказать, в родную деревню.

На днях в одном из самых людных мест Питера произошла колоритная массовая драка. Группа из двадцати молодых людей, прибывших в Северную столицу из Средней Азии и республики Северо-Кавказского федерального округа, что-то не поделила между собой, чем привлекла пристальное внимание охранников правопорядка.

Дело было так: молодые и горячие парни от 18 до 35 лет вступили в открытый конфликт около Мекки всех шопоголиков – прямо у подножья торгового центра «Галерея». У одного из южан был с собой нож, который он решил применить по назначению. В результате один россиянин, втянутый в мордобой, был госпитализирован с ножевым ранением, а одиннадцати участникам разборки пришлось поехать в ближайший отдел полиции.

А вот и видеоролик с камеры наблюдения, на котором запечатлен момент драки.

Мотивы враждующих сторон еще предстоит выяснить полиции. А пока всем задержанным вменяют ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).