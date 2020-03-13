 

«Еле отмыли»: Симона Юнусова показала внучку Алису «до» и «после» предпремьеры мультфильма «Тролли»

13.03.2020, 21:30, Разное

Мать рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова на странице в Instagram опубликовала фото, сделанные «до» и «после» предпремьеры мультфильма «Тролли». На показ она ходила с внучкой Алисой, пожаловавшись, что девочку дома еле удалось отмыть.
На одном из обнародованных снимков запечатлена группа из десятка детей, присутствовавших на мероприятии, устроенном в честь предпремьерного показа анимационного фильма «Тролли» от DreamWorks. Все ребята одеты в оригинальные костюмы, с макияжем на лицах и разноцветными волосами. Среди них и внучка Симоны Юнусовой Алиса, которой сделали причёску с кудрями голубовато-розового оттенка.

После посещения мероприятия дочь Тимати пришлось, вероятно, долго отмывать. На последнем фото в публикации девочка запечатлена в ванной с мокрыми волосами и ещё не смытой косметикой, размазавшейся вокруг глаз. При этом Алиса выглядит вполне довольной, забавно кривляясь на камеру и демонстрируя хорошее настроение.



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