 

Смартфон Samsung Galaxy A21 получит процессор MediaTek Helio P35

13.03.2020, 21:30, Разное

Южнокорейский технологический гигант Samsung готовит к дебюту смартфон Galaxy A21 среднего уровня. Информация о новинке недавно появилась в бенчмарке Geekbench. Из неё стало известно, что гаджет получит процессор MediaTek Helio P35.
Более ранние утечки и данные инсайдеров указывали, что производительность смартфону Galaxy A21 от Samsung может обеспечивать процессор Exynos 7904. Однако новая информация указывает на MediaTek Helio P35. В базе Geekbench готовящаяся к премьере новинка проходит под кодом SM-A215U, а под номером, указывающим на чип, ранее скрывали именно восьмиядерный Helio P35. Кроме того, известно, что Galaxy A21 с 3 ГБ ОЗУ будет работать на базе новой ОС Android 10.

Производитель на данный момент не разглашает подробности технических характеристик гаджета, поэтому они базируются в основном на слухах и предположениях. Так, ожидается, что Samsung Galaxy A21 оснастят AMOLED-дисплеем, в верхней части которого разместится вырез для фронтальной камеры. На тыльной части корпуса расположатся четыре модуля основной камеры и сканер отпечатков пальцев. Скорее всего, ПЗУ составит 64 ГБ, но с возможностью расширения при помощи microSD, а ёмкость аккумуляторной батареи, предположительно, будет около 4000 мА/ч.



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