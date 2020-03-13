 

Фото начальника угрозыска с подчиненной в морге передала МВД его жена

13.03.2020, 21:28, Новости дня

Фотографию начальника уголовного розыска по московскому району Щукино вместе с подчиненной в морге руководству столичного ГУ МВД передала супруга полицейского, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Между начальником угрозыска и его подчиненной сложились романтические отношения, утверждает «Коммерсант» со ссылкой на собеседников.

Супруга увидела на его телефоне снимок в морге и заподозрила его в измене, она решила отомстить и передала фото журналистам и руководству УМВД.

Ранее сообщалось, что начальника уголовного розыска отдела МВД по району Щукино в Москве и его подчиненную уволили после фотосессии в морге.



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