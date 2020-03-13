 

Встречу Эрдогана, Макрона, Меркель и Джонсона решили заменить видеоконференцией

13.03.2020, 21:28, Новости дня

Запланированная на 17 марта встреча лидеров Великобритании, Германии, Турции и Франции в Стамбуле пройдет в формате телеконференции.

Переговоры Бориса Джонсона, Ангелы Меркель, Тайипа Эрдогана и Эмманюэля Макрона решили провести в таком формате для предотвращения распространения коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Хабер тюрк».

В среду сообщалось, что встреча министров иностранных дел стран G7 (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония), запланированная в США, пройдет в формате видеоконференции.



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