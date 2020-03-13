Мнение: Травят не вирус, а женщин и детей

13.03.2020, 21:18, Разное

Пока все думают о том, как противостоять новым вызовам будничной действительности, находятся люди, необремененные интеллектом и чувством собственного достоинства, которые не думают, а действуют.

Помните лозунг революции: «Не ждем, а готовимся»? Он принадлежал Мальцеву и его движению, которое ныне предано анафеме. Диванные сторонники переворота, которые поддерживали Мальцева видимо перешли на сторону Навального и теперь угрожают всем персонажам из роликов и расследований ФБК.

После выхода расследования штаба Навального о доходах семейного союза Маргариты Симоньян и Тиграна Коесаяна с трешового ток-шоу «Международная пилорама» травли подверглась даже актриса, которая заработала на эпизодической роли десять тысяч рублей:

“Чтоб ты сгинула!” , “Дешевая паразитка”, “Мы испортим тебе жизнь, мразь!”, “Бойся выходить на улицу теперь, продажная тварь!” , “Твоя жизнь не будет прежней, тебе воздастся за все, пропагандонская подстилка!” – это 10% того, что мне прилетело за последние двое суток!

Какое вы имеете право так осуждать, и главное кого!? Актрису?!

Я не буду скрывать в этом видео всю свою боль, всю неадекватность происходящего.

Одно хочу сказать: Мама, папа не бойтесь за меня!

Все будет хорошо со мной!

За мной ПРАВДА – Я НЕ ПАРАЗИТ!

Это подпись к ролику, который выложила Альбина Кабалина в котором она рассказала о том, что: после расследования Навального люди начали писать страшные сообщения, проклинать её, а также её близких.

На ролике уже около 5 тысяч дизлайков и около полутора тысяч лайков – это та «Россия будущего» за которую борется «всетолерантный» Алексей Анатольевич? Собрать вокруг себя антисоциальных элементов и указывать им на тех, кого стоит или не стоит гнобить – лучшая идея его пиарщиков, ведь в интернете так популярны скандалы-интриги-расследования…

Вся деятельность Алексея шита теми же нитками, что и популярная в свое время программа «Максимум», созданная ненавистными пропогандистами-нтвшниками.

Помимо актрисы, но теперь уже не сторонники, а сотрудники штаба Навального умудрились довести до истерики Марию Баронову – шеф-редактора RT. Браво ребята – вам бы для «Дом-2» сценарии писать и строить там тоже можно.