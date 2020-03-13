В небе Калифорнии очевидцы наблюдали светящийся крест

13.03.2020, 21:07, Разное

На странице в Instagram известного в определённых кругах тайванского уфолога Скотта Уоринга недавно появилось фото, сделанное очевидцами в Калифорнии. Американцы запечатлели момент появления в небе светящегося креста с очертаниями распятого на нём Иисуса Христа.

Необычное явление в США было замечено ещё 8 марта, а через несколько дней уфолог обнародовал в соцсети снимок, сделанный оставшимися неизвестными очевидцами. В кадре можно заметить большой светящийся крест на фоне светло-розовых закатных облаков. Учёное сообщество данное явление пока никак не комментирует, поэтому свидетелями чего оказались в этот раз жители Калифорнии, остаётся загадкой.

Один из людей, видевший появление креста в небе, отмечает, что в этот момент вместе с супругой и друзьями находился на улице, поэтому без помех наблюдал за движением необычного объекта. В комментариях некоторые фолловеры предполагают, что это может быть некое «знамение», указывающее на наблюдение представителей внеземных цивилизаций за жителями Земли, переживающими пандемию коронавируса.