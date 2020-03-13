Новый MacBook Air представят на следующей неделе

13.03.2020, 21:07, Разное

Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию рассказали о дате презентации нового MacBook Air. Ноутбук будет представлен на следующей неделе.

Нынешние MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro оснащены клавиатурами типа «бабочка», которые могут страдать от таких проблем, как залипание или не реагирование на клавиши после длительного использования, что побудило Apple в 2018 году запустить бесплатную программу ремонта по всему миру. Apple, наконец, решила эту проблему и вернулась к механизму «ножницы» с новой клавиатурой Magic Keyboard на 16-дюймовом MacBook Pro, который оказался гораздо более надежным.

Помимо получения дисплея True Tone и настраиваемой клавиатуры-бабочки в июле 2019 года, MacBook Air последний раз обновлялся в октябре 2018 года. Отметим, что на первую половину 2020 года запланировано несколько других продуктов Apple, включая обновленные модели iPad Pro и MacBook Pro, AirTags, небольшой коврик для беспроводной зарядки и высококачественные наушники-вкладыши.