Apple запатентовала технологию сокрытия сообщений на экране iPhone от посторонних

13.03.2020, 21:07, Разное

Американский технологический гигант Apple запатентовал инновационную технологию, благодаря которой станет возможным сокрытие сообщений на экране iPhone от посторонних взглядов. Отмечается, что данное решение разработчики, возможно, смогут применять не только в смартфонах, но и в других производимых устройствах.

Новая технология Apple в случае внедрения поможет не только прятать поступающие и отправляемые сообщения от посторонних, но и дополнительно сможет обезопасить персональные данные пользователей «яблочных» гаджетов. Согласно информации из патента, разработанное решение будет отслеживать взгляд человека, распознавать лицо пользователя iPhone и при необходимости скрывать текст методом шифрования или размытия.

По мнению некоторых экспертов, инновационная технология окажется весьма полезной и её можно применять не только в новых моделях iPhone, но также в ноутбуках или планшетах. Однако пока данное решение лишь описано в патентной документации, поэтому не известно, найдут ли ему применение в грядущих гаджетах от Apple.