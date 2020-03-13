 

Мнение: Собячьи правила

13.03.2020, 21:06, Разное

Чудаковатый московский мэр Собянин повел борьбу с коронавирусом и объявил 10 марта:

«Сегодня я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек».

«Ну, хорошо. Пять тысяч, так пять тысяч», – сказала оппозиция и начала подавать заявки на митинг против захвата власти Путиным с числом участников в 4900 человек. Последняя заявка – на 22 марта в 14.00 в Новопушкинском сквере.

Итог догадываетесь какой – отказ.

Муниципальный депутат Юлия Галямина говорит:

«Сегодня мэрия ответила отказом на наше новое уведомление о митинге против обнуления президентских сроков Путина. Они считают, что даже наша заявка на 4900 человек нарушает карантинные правила, хотя запрет вводится только для тех мероприятий, где число участников превышает 5000 человек».

Вы, собячьи московские власти, для кого свои указы провозглашаете?

Если написали 5 тысяч, то соблюдайте то, что написали. Следуйте хотя бы тем правилам, которые сами установили. А то не прошло и трех дней, как стали нагло нарушать свой же указ. Такая скорость. Прямо рекорд произвола.

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Источник: СерпомПо



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