Мнение: О потенциально главных жертвах коронавируса

13.03.2020, 21:05, Разное

Cпойлер: не старики!

Сколь бы ни были обнадёживающими первые успехи Китая в борьбе с инфекцией, недавно переросшей в пандемию, расслабляться рано. Знания о CoVID-19 всё ещё только пополняются, во многом они всё ещё отрывочны и фрагментарны, поэтому вполне возможны самые крутые повороты.

Между прочим, у «переболевших» наблюдаются весьма неожиданные эффекты. Из-за которых коронавирус опасен не только для стариков, сердечников и прочих лиц с пониженным иммунитетом.

Самые нормальные люди, в первую очередь #женщины, тоже становятся его жертвами. Даже если не заболевают. Помимо борьбы за #здоровье людей, социальное воздействие коронавируса уже является значительным, полагают эксперты. И на примере Азии можно увидеть, как несоразмерно страдают представительницы слабого пола.

Например, закрытие на карантин школ и детских садов привело к тому, что многие маленькие дети остались дома. Согласно последним данным ЮНЕСКО, по состоянию на 4 марта, более 253 миллионов детей в Южной Корее, Китае и Японии перешли на домашний режим. Это в свою очередь вынудило миллионы матерей взять на работе внеплановые отпуска, зачастую без сохранения содержания, полностью переключившись с роли работницы на роль домохозяйки.

Что внезапно оказалось крайне тяжело, особенно в городе. Городские квартиры и так не очень приспособлены для самоизоляции с детьми, а невозможность прогулок на улицах лишь усугубляет ситуацию. Бетонные человейники неумолимо превращаются в тюрьму для всех членов семьи уже через неделю домоседства. Большинство вынужденных домохозяек жалуются на усталость, апатию, депрессию и плохое самочувствие даже без наличия какого-либо опасного заболевания.

Но ещё хуже, когда на карантин сажают целую семью. Это резко меняет не только привычный ритм жизни, но и отношения в ячейке общества. В азиатских странах, где разного рода групповые самоизоляции были введены из-за инфекции, отмечался быстрый рост домашнего насилия. Жертвами которого становятся женщины. Родные люди, привыкшие к многочасовым перерывам в контакте и общении друг с другом, оказались неспособными жить в условиях более тесных связей. Не спасают ни телевизор, ни интернет, ни семейные игры. Напряжение растёт, обиды копятся и агрессия выплёскивается.

И хотя семейный микроклимат создаётся в целом общими усилиями, традиционные ценности подразумевают, что главную роль в этом всё же играет #женщина. Которая столкнувшись с необходимостью вернуться, пусть и временно, в ранг домохозяйки, начинает чувствовать себя «угнетённой». Со своей стороны #мужчина, тоже частично утративший номинальный функционал и выбившийся из привычно-суетливого ритма жизни, тоже испытывает дискомфорт. Оказывается, для него отсутствие рабочих стрессов – тоже #стресс. Отсюда и #конфликт, усугубляемый информационным фоном «а-а-а, мы все умрём».

А вы не хотите попробовать в качестве подготовки к возможным изоляциям и карантинам провести время всем вместе у себя дома хотя бы на один уик-энд? Только, чур, без прогулок, шопинга и прочих внешних развлечений…

Такой эксперимент вас пугает или, напротив, вдохновляет?