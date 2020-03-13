Подмосковную гимназию закрыли на карантин

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13.03.2020, 20:59, Новости дня

Гимназию имени Примакова в Подмосковье закрыли на карантин, решение приняли из-за того, что отец одного из учеников попал в больницу с подозрением на коронавирус, пишут СМИ.

У мужчины не подтвердился диагноз, но занятия в школе решили приостановить, передает радиостанция «Говорит Москва».

Карантин продлится до 21 марта.

Один из учеников рассказал радиостанции, что новость об отмене занятий учащиеся узнали по пути в школу.

Ранее Оперативный штаб по контролю и мониторингу сообщал, что девочка, заразившаяся коронавирусом в Москве, два дня посещала школу, информирует РИА «Новости».

«Один из заболевших – подросток, который получает необходимое лечение в инфекционной больнице. Два дня, 2 и 3 марта, она посещала школу. Начиная с 4 марта находилась дома. С 10 марта ее класс был закрыт на карантин в связи с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ. В настоящий момент на карантин закрыто здание», – пояснили в штабе.

В пятницу сообщалось об 11 новых случаях заражения коронавирусом в стране. Число заболевших увеличилось с 34 до 45.



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