 

Мэр Майами подтвердил заражение коронавирусом

13.03.2020, 20:59, Новости дня

Мэр Майами (штат Флорида) Фрэнсис Суарез подтвердил, что его анализы на коронавирус оказались положительными, об этом он рассказал газете The Miami Herald.

«Я подтверждаю, что у меня обнаружен коронавирус. Анализы дали положительный результат», – приводит слова мэра ТАСС.

Суарез посещал мероприятие, где  присутствовал глава пресс- службы президента Бразилии Жаира Болсонару, который в субботу встречался с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

Мэр отметил, что чувствует себя хорошо и будет соблюдать карантин.

Ранее медслужба при президенте Бразилии объявила о заражении коронавирусом главы специального секретариата по коммуникациям администрации президента Фабио Вайнгартена.  После сообщений о заражении коронавирусом Болсонару в Белом доме организовали экстренное совещание.

Позже Болсонару опроверг сообщения о заражении коронавирусом. 



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