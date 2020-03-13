 

В РСТ предупредили о возможном оттоке туроператоров с российского рынка

13.03.2020, 20:59, Новости дня

Ограничения из-за коронавируса могут повлечь волну ухода туроператоров с российского рынка, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Аннуляции туров идут по всем направлениям. Идут отказы по морским круизам сотнями в день. Туризм в полном тупике. При этом по закону туроператоры обязаны вернуть деньги туристам за вычетом фактически понесенных расходов, но при этом самим туроператорам ни гостиницы, ни авиакомпании деньги не возвращают», – сказала Тюрина, передает ТАСС.

Она добавила, что складывается ситуация «покруче», чем массовый уход с рынка туроператоров в 2014 году.

В четверг сообщалось, что продажи туров за рубеж в РФ за последние дни упали на 60% из-за ситуации с коронавирусом.

Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) заявила об угрозе сильнейших за 20 лет потерь во въездном туризме из-за оттока туристов и срыва летнего сезона на фоне коронавируса.



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