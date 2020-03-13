В Алматы задержан блогер Азамат Байкенов. Его обвиняли в экстремизме из-за лайка в соцсетях

13.03.2020, 20:56, Новости дня

В Алматы задержали блогера Азамата Байкенова, которого подозревают в участии в запрещенном общественном объединении, пишет Vlast.kz.

По словам супруги Байкенова Алмагуль Мамековой, ее мужа скрутили и увезли во время их прогулки с маленьким сыном.

“Мы шли в районе улиц Макатаева и Сейфуллина, и его грубо задержали двое мужчин в гражданской одежде. Они показали ему “корочку”, скрутили и увезли”, – рассказала Мамекова. Женщина связалась с адвокатом, тот сказал, что мужа, вероятнее всего, направят в Петропавловск для допроса.

Вечером 13 марта около 20 активистов собрались у департамента полиции Алматы с требованием предоставить информацию о задержанном Азамате Байкенове. Пресс-секретарь департамента сообщил, что ему ничего не известно о задержании блогера.

Как пишет “Медиазона”, Азамат Байкенов снимает видео и пишет посты на политические темы. Ранее Байкенов сообщал, что его подозревают в разжигании розни, якобы он призывал участвовать в несанкционированных митингах перед празднованием Дня независимости Казахстана 16 декабря 2019 года.

Судебная экспертиза не нашла нарушений в его постах, однако дело было переквалифицировано на статью об организации и участии в деятельности запрещенного общественного объединения – Байкенова уличили в “пропаганде идей ДВК (партии “Демократический выбор Казахстана”)”. “Методом распространения информации” назвали лайк в соцсетях.

Казахстанский суд признал “Демократический выбор Казахстана” экстремистским 13 марта 2018 года. Посты и материалы ДВК запрещено распространять через СМИ, сайты, соцсети и мессенджеры, также нельзя ставить им лайки. В сентябре 2018 года 44-летнему жителю Актау Абовасу Джумаеву дали три года тюрьмы за то, что он писал посты в телеграм-канале ДВК.