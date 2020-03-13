Россия с 16 марта ограничивает полеты в страны Европы из-за коронавируса

13.03.2020, 20:56, Новости дня

Россия с полуночи 16 марта временно ограничивает пассажирские перевозки в страны Европы: такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Будут ограничены рейсы во все страны ЕС, а также авиасообщение с Норвегией и Швейцарией (обе страны не входят в ЕС).

Исключение будет сделано только для регулярных рейсов маршрута Москва – столица ЕС, которые осуществляются через терминал F аэропорта Шереметьево, а также для чартерных рейсов, при условии что в эти страны будут лететь “граждане этих стран и граждане иных стран”, а в РФ назад будут лететь только граждане России. Такими чартерными рейсами власти России и стран ЕС намерены вывозить своих граждан из зон, где введен карантин по коронавирусу.

По состоянию на день 13 марта в мире было подтверждено 132 тысячи случаев заражения COVID-19. Более 80 тысяч приходится на Китай, на втором месте – Италия (более 15 тысяч заболевших), на третьем – Иран (более 10 тысяч).

В России на данный момент выявили 45 больных коронавирусом, из них о 11 новых случаях заражения стало известно именно в пятницу, 13 марта.

Также 13 марта стало известно, что Украина закроет свою границу для иностранных граждан на две недели начиная с 15 марта. О таких же мерах в тот же день объявила и Чехия.