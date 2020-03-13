В Италии от коронавируса скончалась украинка – соцсети

13.03.2020, 20:45, Новости дня

В Италии от коронавирусной инфекции скончалась гражданка Украины Раиса Малышева. Об этом в Facebook сообщила пользователь Оксана Федькив (вчера она писала о госпитализации украинки).

“Наша украинка Раиса Малышева (7 августа 1954 года рождения), которая работала на законных основаниях и со всеми документами в городе Ровато провинции Брешия, четыре дня назад была госпитализирована в одну из больниц Кьяри с подозрением на COVID-19 (коронавирус). Сегодня диагноз был подтвержден. Женщина находится в реанимации, интубирована, в очень тяжелом состоянии”, – писала Федькив 12 марта.

Сегодня вечером она сообщила, что Малышева скончалась около 15.00.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Сегодня МИД Украины сообщал, что из больницы выписали гражданку Украины, которая была госпитализирована в Неаполе.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.