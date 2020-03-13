Суд отправил под домашний арест ветерана полка “Азов”, которого задержали после конфликта с Сивохо

13.03.2020, 20:45, Новости дня

Печерский районный суд Киева избрал ветерану полка “Азов” Александру Демидову (позывной Волков) меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщает УНИАН.

Демидова задержали 12 марта после конфликта во время презентации внештатным советником секретаря СНБО Сереем Сивохо так называемой Национальной платформы примирения и единства.

Адвокат Эдуард Вербинец просил суд не избирать Демидову меру пресечения, а народный депутат от “Европейской солидарности” Михаил Бондар был готов взять ветерана на поруки.

В ходе судебного заседания Вербинец заявил, что на видеосъемке видно, что Демидов не совершал хулиганских действий по отношению к Сивохо или к тем, кто его охранял (по словам адвоката, это были представители Управления государственной охраны).

Демидов сказал на заседании, что пришел на мероприятие к Сивохо, потому что ему “стало интересно”. Ветеран отметил, что его возмутили слова Сивохо о примирении и прощении.

“Мы что, должны простить [президента РФ Владимира] Путина и его армию?” – спросил подозреваемый.

Демидов рассказал, что между ним и Сивохо действительно была словесная перепалка, признал, что сорвал плакат с названием события, но заверил, что никого не толкал и ни с кем не дрался.

Защита намерена обжаловать избранную меру пресечения.

“Украинская правда” отмечает, что суд должен избрать меру пресечения еще двум подозреваемым: ветеранам АТО Юрию Капле и Сергею Тамарину (он возглавляет киевскую ячейку “Национального корпуса”).

12 марта в конгрессно-выставочном центре “Парковый” в Киеве Сивохо презентовал так называемую Национальную платформу примирения и единства, цель которой – установить диалог между разными регионами страны. На презентацию пришли представители партии “Национальный корпус”, ветераны полка “Азов” и сорвали мероприятие. Они назвали Сивохо предателем и “ватным клоуном”, толкнули в спину, после чего он упал.

Полиция задержала 15 участников конфликта и начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Позже 12 задержанных отпустили.

Накануне презентации проекта, 11 марта, Сивохо назвал войну на Донбассе “внутренним конфликтом”. Во время презентации активисты и журналисты задавали ему вопросы по поводу этого заявления. Он сказал, что на Донбассе идет “гибридная война” и что это “многослойный конфликт”.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов осудил применение силы и оскорбления в адрес Сивохо, но подчеркнул, что его советник никогда не был уполномочен официально представлять позицию ведомства, в том числе по вопросам реинтеграции Донбасса.

Комментируя срыв презентации, Сивохо сказал, что не все в Украине заинтересованы в установлении мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.