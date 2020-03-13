 

Проснулись раньше времени: названы самые опасные виды клещей

13.03.2020, 20:31, Разное

Специалисты предупреждают: в этом году клещи могут проснуться раньше времени из-за аномально теплой зимы. Пробудятся и самые опасные из них – Ixodes persulcatus и Iricinus, сообщает телеканал “360”.

Именно эти виды являются переносчиками энцефалита – тяжелого заболевания головного мозга. Они обитают в тайге и других густых лесах. Представители МЧС России отметили, что самый верный способ защиты – прививка. Ее нужно сделать за два с половиной месяца до похода в лесистую местность, передает РИА Новости.



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