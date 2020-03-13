В Сети продают билеты на фейковый концерт Аллы Пугачёвой

13.03.2020, 20:30, Разное

Недавно на одном из сайтов в Сети началась продажа билетов на концерт Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой. Директор звезды отметил, что информация о выступлении фейковая, так как в ближайшее время ничего подобного певица и её команда не планируют.

Согласно информации, предоставленной на созданном аферистами интернет-портале, в первой декаде июня Алла Пугачёва якобы должна дать большой концерт на «Газпром Арене». Однако представитель знаменитости категорически опровергает эти данные, говоря, что ничего не знает ни о людях, продающих билеты на выступление Примадонны, ни о планах на подобные мероприятия, а потому называет информацию из Сети не соответствующей действительности.

То же самое о «концерте» говорят и представители «Газпром Арены», где имя Аллы Пугачёвой в ближайшее время точно не значится ни в одной афише. Между тем мошенники реализовывают билеты на фейковое мероприятие по цене от 3,6 до 8,9 тысяч рублей. Данные о том, сколько человек успели обмануть аферисты, пока отсутствуют, пишет сайт Nation News.