 

Сеть 5G охватит 500 миллионов пользователей всего за 3 года

13.03.2020, 20:30, Разное

Президент отдела маркетинга компании Huawei China Ян Тао на конференции «5G: Помогая китайской промышленности» пояснил о перспективах распространения сети нового поколения. По его словам, 5G охватит 500 миллионов пользователей всего за 3 года.
Новая технология обладает характеристиками высокой скорости, низкой задержки и большим количеством соединений. Ян Тао сказал, что более низкие скорости передают информацию, а более высокая пропускная способность передает эмоции, но 5G может принести большие изменения в эмоциональном плане, общении и работе. Низкая задержка может сыграть большую роль в дистанционном управлении. Ценность больших связей заключается в разумной синергии всех вещей.

Ян Тао отметил, что в эпоху 4G Китай в основном находился на той же стадии, что и другие игроки. В эпоху «пятерки» Китай должен занимать лидирующие позиции.



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