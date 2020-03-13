Госдеп вызвал посла Китая из-за обвинений в завозе США коронавируса в Ухань
13.03.2020, 20:30, Новости дня
Госдепартамент США вызвал китайского посла Цуй Тянькая после заявления официального представителя МИД КНР о том, что американские военные якобы завезли коронавирус в Ухань, информирует телеканал Fox News.
Посла вызвал помощник госсекретаря Дэвид Стилвелл из-за «наглой кампании по дезинформации» о новой коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».
Ранее Китай заподозрил США в завозе коронавируса, такое предположение озвучил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Также в Китае заявили, что первый случай инфицирования новым коронавирусом в КНР был зафиксирован 17 ноября 2019 года.
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