Госдеп вызвал посла Китая из-за обвинений в завозе США коронавируса в Ухань

13.03.2020, 20:30, Новости дня

Госдепартамент США вызвал китайского посла Цуй Тянькая после заявления официального представителя МИД КНР о том, что американские военные якобы завезли коронавирус в Ухань, информирует телеканал Fox News.

Посла вызвал помощник госсекретаря Дэвид Стилвелл из-за «наглой кампании по дезинформации» о новой коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

Ранее Китай заподозрил США в завозе коронавируса, такое предположение озвучил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Также в Китае заявили, что первый случай инфицирования новым коронавирусом в КНР был зафиксирован 17 ноября 2019 года.