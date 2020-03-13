Samsung выпустила новое обновление для серии Galaxy S20

13.03.2020, 20:30, Разное

Компания Samsung выпустила новое обновление программного обеспечения для международных версий Galaxy S20 , Galaxy S20 + и Galaxy S20 Ultra, работающих на базе процессора Exynos 990. Новая версия прошивки имеет номер G98xFXXU1ATC1 и весит около 150 МБ.

Подробный список изменений в сборке в настоящее время недоступен. По некоторым данным, он поставляется с патчем безопасности для Android от марта 2020 года.

В настоящее время Samsung выпускает обновление G98xFXXU1ATC1 в Индии, и вскоре это расширение должно распространиться и на другие страны. Пользователи глобальной версии S20, S20 + или S20 Ultra могут проверить доступность обновления перейдя в меню «Настройки» > «Обновление программного обеспечения» устройства.