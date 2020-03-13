 

Эр-Рияд сделал Минску выгодное предложение по нефти

13.03.2020, 20:28, Новости дня

Саудовская Аравия предложила Белоруссии нефть по более низким ценам, чем Россия, пишут СМИ со ссылкой на источники.

«Мы работаем с Саудовской Аравией с прошлого года, на прошлой неделе в Лондоне была встреча … Цены просто замечательные», – сообщил источник Reuters в белорусской нефтяной компании.

Таким образом Минск собирается спасти собственные НПЗ, отмечает собеседник.

Он добавил, что Белоруссия планирует продолжить закупки у альтернативных поставщиков, даже если с Россией удастся договориться, и поставки будут полностью возобновлены.

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона готова поставлять в Белоруссию нефть.

Ранее помочь Белоруссии с поставками нефти из США пообещала Польша.



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