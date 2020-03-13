В танке Т-35 нашли письмо времен ВОВ

13.03.2020, 20:28, Новости дня

Реставраторы обнаружили в танке Т-35 письмо времен Великой Отечественной войны, у автора письма нашлись родственники в Казахстане.

Родственники курсанта, чье письмо времен Великой Отечественной войны было обнаружено реставраторами в танке Т-35, нашлись в Казахстане.

Реставраторы нашли бумагу, спрятанную под броней, в ящике дымодоступа, письмо было написано в Самарском танковом училище офицеров, передает «Звезда».

Автором письма был курсант Тимофеев, который из училища попал на фронт. Он поменял на Курской дуге два танка, после сражения был представлен к ордену Отечественной войны II степени.

«В бою, искусно маневрируя, он выводил машину невредимой из-под сильного артиллерийского обстрела. Экипажем уничтожено три средних танка, одна самоходная пушка, одна автомашина и до 50 солдат и офицеров противника», – сообщается в наградном листе.

После этого офицера направили на курсы, где он и написал письмо, но не успел отправить, поскольку его снова отправили на фронт.

В Прибалтике он попал в плен, где его пытали. Местная жительница нашла его в яме и выходила, после чего Тимофеев снова отправился на войну. После победы он взял ее в жены и отправился домой.

Родственники из Казахстана пожелали, чтобы письмо хранилось в музее парка «Патриот».

Ранее сообщалось, что принимавший участие в штурме крепости Кенигсберг в 1945 году танк Т-34 примет участие в параде Победы 9 мая в Калининграде.