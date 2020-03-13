ЦСКП обсудил технологические перемены и задачи нацпроектов

13.03.2020, 20:28, Новости дня

На площадке Российского экономического университета имени Плеханова 13 марта состоялся круглый стол Центра социально-консервативной политики на тему «Роль и место РФ в условиях увеличения скорости технологического развития в мире».

В заседании круглого стола приняли участие представители рабочей группы высшего совета «Единой России» – группы «Устойчивое развитие», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники отметили, что современный экономический уклад требует укрепления сотрудничества органов власти и общественных объединений: «Такое сотрудничество становится одним из базовых принципов эффективного управления. Это необходимо, чтобы реализовать нацпроекты и чтобы ответить на те новые вызовы, которые мы видим сегодня».

Координатор группы «Устойчивое развитие», член высшего совета «Единой России» Олег Бударгин подчеркнул, что новый технологический цикл предъявляет принципиально новые требования к деятельности профессиональных сообществ и общественных организаций. По его мнению, это касается в том числе скорости и качества экспертного обеспечения государственных решений в области экономического развития.

Член высшего совета «Единой России», посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов подчеркнул, что в современных технологических и экономических реалиях, учитывая территорию страны и запасы природных богатств, РФ должна стремиться быть лидером в сфере экологической безопасности, бережного отношения к природным ресурсам.

Он отметил, что в повестке мероприятий, организуемых при участии группы «Устойчивое развитие», экологическая проблематика занимает особое место, и поддержал такой подход в деятельности организаций, которые сотрудничают с рабочей группой. Вячеслав Фетисов призвал к укреплению международного взаимодействия по вопросам экологии, реализации российскими участниками задач координации такой работы: «планета Земля – едина», и внимание к экологическим вопросам «должно быть самым главным для нас сегодня».

Член группы «Устойчивое развитие», вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз рассказал о работе Национального объединения строителей по организации общественного мониторинга реализации проекта «Жилье и городская среда», а также о взаимодействии объединения с профильными органами государственной власти.

Координатор проекта «Гражданский экзамен», участник рабочей группы по мониторингу обеспечения участия граждан в обсуждении социально значимых инициатив Сергей Волобуев рассказал о создании и планах развития электронной платформы гражданского образования. Обсуждая реализацию проекта «Гражданский экзамен», участники обсудили перспективы использования информационных технологий для укрепления диалога между властью и обществом.

Специалисты Российского экономического университета имени Плеханова представили материалы мониторинга достижения целевых показателей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и других национальных проектов.

Кроме того, была представлена информация о разработке под руководством члена высшего совета «Единой России», ректора Российского экономического университета имени Плеханова Виктора Гришина интерактивной информационно-аналитической платформы мониторинга реализации нацпроектов.

По оценке участников круглого стола, создание и дальнейшее функционирование платформы может обеспечить расширение круга участников мониторинга, и содействовать более эффективной реализацию национальных проектов, прежде всего на уровне регионов.