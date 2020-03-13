За сутки в Италии от коронавируса излечился 181 человек
13.03.2020, 20:28, Новости дня
Общее число выздоровевших от коронавируса в Италии составило 1 тыс. 439 человека, за сутки излечился еще 181 человек, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
«Начинаем с выздоровевших: за сегодня 181 случай, их число достигло 1 тыс. 439. Также мы зафиксировали 250 смертельных случаев», – приводит его слова РИА «Новости».
Общее число жертв инфекции в Италии составило 1 тыс. 266. Всего в стране было зафиксировано более 17,6 тыс. случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших.
Газета ВЗГЛЯД писала, что итальянцы находят в трагедии повод для оптимизма.
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