 

За сутки в Италии от коронавируса излечился 181 человек

13.03.2020, 20:28, Новости дня

Общее число выздоровевших от коронавируса в Италии составило 1 тыс. 439 человека, за сутки излечился еще 181 человек, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«Начинаем с выздоровевших: за сегодня 181 случай, их число достигло 1 тыс. 439. Также мы зафиксировали 250 смертельных случаев», – приводит его слова РИА «Новости».

Общее число жертв инфекции в Италии  составило 1 тыс. 266. Всего в стране было зафиксировано более 17,6 тыс. случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших.

Газета ВЗГЛЯД писала, что итальянцы находят в трагедии повод для оптимизма.



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