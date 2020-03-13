Мнение: Пессимисты в Кремле

13.03.2020, 20:18, Разное

Путин провел заседание политбюро России, который принято называть по-новому – Советом безопасности.

Выглядели участники заседания откровенно пессимистичными.

На лице Валентины Матвиенко – сострадание за все человечество.

Главы МВД и СВР Колокольцев и Нарышкин тоже выглядят сильно грустными.

Кремлевские оптимисты на фотографии не попали, остались за кадром. Потому что только отъявленные оптимисты могли написать «Состоялся также обмен мнениями по ситуации, связанной с сильной волатильностью на международных рынках» (отсюда).

Вон оно что! «Обмен мнениями»! «Волотитльность»! Причем не у нас, а где-то далеко-далеко, «на международных рынках»!

Волотильность, между прочим, это изменчивость цены на что-либо, амплитуда колебаний стоимости какого-либо ценного актива. А та же цена на нефть не колеблется, не качается, она просто падает.

Только цена бензина, видимо, все еще колеблется, то ли прямо сейчас подорожать, то ли потерпеть до 22 апреля…

Это уже не волотильность, это что-то другое… Как это называется-то?

Фотографии отсюда